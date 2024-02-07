Граждане Азербайджана будут голосовать за укрепление суверенитета и процветание государства

Уверен, что сегодня на выборах граждане Азербайджана будут голосовать за укрепление суверенитета, независимости Азербайджана, за процветание государства.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

"Европейские стандарты должны догонять те лучшие практики, которые, утверждены, развиваются и совершенствуются в странах СНГ, и в том числе в на президентских выборах в Азербайджане. Это касается, как техники избирательного процесса, так и того воодущевления, с которым граждане Азербайджана приходят на избирательные участки. Мы свидетели огромной очереди граждан, желающих проголосовать", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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