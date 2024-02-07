За президентскими выборами в Азербайджане наблюдает рекордное количество наблюдателей от НПО

За проходящими сегодня внеочередными президентскими выборами в Азербайджане наблюдает рекордное количество наблюдателей от НПО.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в процессе выборов принимают участие около 7 тысяч наблюдателей из 83 НПО.

По сравнению с прошлыми президентскими выборами в Азербайджане, количество общереспубликанских наблюдателей от НПО увеличилось почти в четыре раза. Ряд НПО объединяются в коалиции для мониторинга выборов.

К ним относятся: "Коалиция по наблюдению за выборами "Мой голос"", "Коалиция по наблюдению за гражданским обществом", "Коалиция Группы по наблюдению и анализу выборов". В общей сложности девять НПО, объединившихся в эти три коалиции, подключились к процессу с участием около 1 700 наблюдателей.

Азербайджанский национальный форум НПО, Международный фонд Евразийской прессы, Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, Организация студенческой молодежи Азербайджана, Общественное объединение инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны, Союз волонтерских организаций Азербайджана и десятки других НПО осуществляют наблюдение за выборами по всей республике.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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