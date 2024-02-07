Наблюдается высокая активность избирателей, потому что впервые выборы проходят на всей территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказал директор Института политических исследований Сергей Марков, который прибыл на участок номер 7 Сабильского округа.

"Мы видим, что выборы проходят нормально. Это второй участок, который мы посетили. Сейчас поедем на другие участки. Наблюдаем высокую активность избирателей, потому что впервые выборы проходят на всей территории Азербайджана. Люди очень рады выразить свою поддержку великой победе азербайджанского народа. Вот это, я бы сказал, самое главное. Люди выражают свое счастье и поддержку этой большой победе", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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