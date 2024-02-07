Партнеры по СНГ заинтересованы в полном восстановлении мира на Южном Кавказе

Партнеры по Содружеству Независимых Государств (СНГ) заинтересованы в полном восстановлении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от организации Сергей Лебедев.

"Откровенно скажу, мы соседи ваши, партнеры по СНГ тоже крайне заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе были полностью восстановлены мир, стабильность и созданы условия для дальнейшего поступательного развития. В этих усилиях принимают активное участие не только Российская Федерация, но и соседние государства - Грузия, Иран, Турция. И искренне желаем, чтобы эти коллективные усилия по полному восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе, увенчались успехом и как можно быстрее", - добавил он.

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