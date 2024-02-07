ЦИК Азербайджана назвал результаты явки избирателей в Ханкенди на президентских выборах на 12:00
Явка избирателей в Ханкенди на президентских выборах превысила 50 процентов.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, начальник информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев сообщил, что к 12:00 проголосовали 3 946 человек, явка избирателей составила 50,56 процентов.
"В Кяльбаджарском избирательном округе №123 проголосовало 21 тысяча 658 человек, явка избирателей составила 35,69 процента, в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124 проголосовало 27 тысяч 30 человек, явка избирателей составила 43,25 процента", - добавил Ф.Оруджев.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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