Количество иностранных наблюдателей говорит о глобальной значимости президентских выборов в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend вице-президент Парламентской ассамблеи стран черноморского экономического сотрудничества Петар Канев.

В составе делегации ПА ОЧЭС - представители Болгарии, Греции, Румынии, Грузии. Они посетили 23 участок третьего избирательного округа номер 17 Баку.

"Впечатления от процесса голосования очень интересные. Очень высокая явка избирателей. Много молодых, что тоже поразило. Возможно, что причина такой высокой гражданской активности - победа в Карабахе. Что же касается влияния результатов этих выборов в глобальном смысле, то об этом говорит общее количество иностранных наблюдателей. То есть в странах ЕС и других странах мира понимают важность этих выборов в Азербайджане ", - сказал Канев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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