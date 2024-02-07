Избирательный процесс в Азербайджане соответствует законодательным нормам.

Как передает Day.Az, oб этом сказала в среду Trend российский политолог, заместитель директора российского Института политических исследований, член Международной миссии наблюдателей "Гражданский диалог" Дарья Гревцова.

"Мы видим как слаженно работает и избирательная комиссия, и наблюдатели, как свободно люди приходят на выборы. Нам сказали, что граждане приходили голосовать с утра, как только открылись избирательные участки, это демонстрирует заинтересованность избирателей, они осознают насколько это важно, понимают свою гражданскую ответственность", - отметила российский политолог.

По словам Дарьи Гревцовой, на избирательных участках она видит большое количество местных наблюдателей, которые следят за процессом.

"Сейчас самое важное, чтобы граждане смогли изьявить свою волю, проголосовать", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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