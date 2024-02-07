Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане проходит спокойно, в рабочей обстановке

Процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане проходит спокойно, в рабочей обстановке.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сказал депутат молдавского парламента, председатель группы дружбы на парламентской основе между Молдовой и Азербайджаном Виталий Жаккот.

"Хочу отметить, что мои первые впечатления были созданы два года назад, когда я в первый раз посетил Шушу. Тогда мы в рамках парламентско-правительственной делегации из Молдовы ознакомились с ситуацией на месте. Молдова поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы все время это подчеркиваем. Мы рады за азербайджанский народ, который смог восстановить территориальную целостность. Впечатления о голосовательном процессе положительны. Мы просмотрели все процессы, задали вопросы. Понравилась открытость как чиновников, так и непосредственно избирателей. Разговаривали с местными жителями, которые здесь родились и сейчас живут. Соответственно, выбирают свое руководство. Впечатления положительные. Никаких эксцессов не было, процесс проходит спокойно, в рабочей обстановке", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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