Реальные кадры антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе

Распространились уникальные кадры, зафиксированные во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщает в среду Day.Az, кадры были сделаны во время боев на территории Агдере.

На кадрах видно храброе поведение азербайджанских военнослужащих, а также их профессиональные и скоординированные действия.

Представляем читателям данные кадры: