https://news.day.az/politics/1635243.html Реальные кадры антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе - ВИДЕО
Реальные кадры антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе - ВИДЕО
Распространились уникальные кадры, зафиксированные во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.
Как сообщает в среду Day.Az, кадры были сделаны во время боев на территории Агдере.
На кадрах видно храброе поведение азербайджанских военнослужащих, а также их профессиональные и скоординированные действия.
Представляем читателям данные кадры:
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