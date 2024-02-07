В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента Азербайджана

Завершилось голосование на избирательном участке, созданном в посольстве Азербайджана в Республике Корея в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, голосование, начавшееся в 8:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени), завершилось в 19:00 (14:00 по бакинскому времени).

В целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских выборах, которые стали первыми выборами, проводимыми в Азербайджане после восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, в 37 странах было создано 49 избирательных участков. По этим участкам было зарегистрировано около 23 тысяч избирателей. В соответствии с местными часовыми поясами стран, процесс голосования по всему миру, который начинается в Южной Корее, завершится на участке в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе (США).

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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