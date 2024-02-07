Президентские выборы являются историческим процессом для всего Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend представитель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на участке №10 Хатаинского третьего избирательного округа №35, организованного в средней школе № 55, передает Day.Az.

"Мы находимся здесь для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане по приглашению Милли Меджлиса. Мы здесь, чтобы поддержать вашу демократию, и уже посетили более 20 избирательных участков", - подчеркнул он.

Представитель парламента Грузии упомянул, что процесс проходит в спокойной обстановке и с соблюдением всех правил.

"Мы наблюдаем высокую активность и хотели бы пожелать Азербайджану дальнейшего прогресса в укреплении демократии и процветания", - отметил он.

Он добавил, что все граждане страны после восстановления территориальной целостности теперь голосуют на внеочередных президентских выборах.

"Это не только выборы в пользу демократии, но и выборы в пользу устойчивого мира, более сильной политической системы Азербайджана. Таким образом, Грузия поддерживает Азербайджан, его устойчивый мир, дальнейший прогресс и развитие", - сказал представитель парламента Грузии.

Он также добавил, что в конце дня, когда закончится процесс голосования, будет проведена пресс-конференция для СМИ, где будут даны окончательные оценки.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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