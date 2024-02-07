Госслужба специальной связи и информационной безопасности и Агентство развития медиа Азербайджана распространили совместное заявление
Агентство развития медиа и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики распространили совместное заявление.
Как сообщает в среду Day.Az, в заявлении говорится:
"Сегодня на ряде социальных медиа-платформ было распространено видео, на котором видно, как в урну для голосования производится вброс избирательных бюллетеней. Как утверждается, данный инцидент имел место на сегодняшних внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике на участке №21 Сумгайытского третьего избирательного округа №44
Мы заявляем, что данное видео является фейковой информацией, предназначенной для манипуляций и не отражает никакой реальности. В ходе расследования было установлено, что это видео было снято 8 сентября 2019 года в другой стране.
В последние годы в Азербайджане соответствующими учреждениями ведется борьба с фейковыми новостями, которые во всем мире рассматриваются как угроза нового типа, проводится широкая разъяснительная работа.
Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей СМИ и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, а также бдительность, чтобы не попасть под влияние кампаний, основанных на ложной информации.
Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источника упомянутых фейковых аккаунтов", - говорится в заявлении.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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