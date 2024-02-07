Граждане Азербайджана активно голосуют в Дубае и Тебризе

Голосование на избирательном участке в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане началось 7 февраля в 08:00 по местному времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в генеральном консульстве Азербайджана в Дубае сообщили, что голосование проводится в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими соответствующими законодательными актами. Участок обеспечен необходимыми наглядными пособиями, здесь составлен список голосующих избирателей, проведено несколько заседаний участковой избирательной комиссии.

В связи с президентскими выборами члены участковой избирательной комиссии номер 56 Ясамальского второго избирательного округа номер 16, действующей при генеральном консульстве, проделали всю необходимую работу по просвещению граждан, зарегистрированных в консульстве, были сделаны соответствующие публикации на официальном сайте дипломатического представительства и в аккаунтах социальных сетей, созданы соответствующие условия для участия в голосовании наших граждан, находящихся в Дубае.

В участковой избирательной комиссии, действующей в иранском городе Тебриз, также были приняты все необходимые меры для реализации гражданами Азербайджана своих конституционных прав. На избирательном участке, открывшемся 7 февраля в 08:00 по местному времени, была зафиксирована высокая активность граждан Азербайджана, проживающих или находящихся во временной командировке в Тебризе.

Процесс голосования в этих городах продолжается.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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