Избирательный процесс в Азербайджане проводится в соответствии со всеми избирательными законами

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проводятся в соответствии с демократическими принципами и нормами.

Как сообщает в среду Day.Az, со ссылкой на сайт Secki-2024.az об этом журналистам в Ханкенди заявила глава наблюдательной миссии Национальной ассамблеи Сербии Сандра Божич.

"Я возглавляю сербскую делегацию, которой предоставлена возможность наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане. Мы первая наблюдательная бригада, прибывшая в Карабах из Сербии. Сначала мы были на избирательном участке в Шуше. Могу сказать, что избирательный процесс проходит в соответствии со всеми избирательными законами, демократическими принципами и нормами. Поздравляю азербайджанский народ с хорошо организованными выборами", - подчеркнула С.Божич.

По ее словам, процент явки избирателей на голосовании очень высок.

"Могу сказать, что сербская делегация довольна всем увиденным", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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