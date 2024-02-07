Граждане Азербайджана активно приезжают в Вашингтон из разных штатов для голосования на президентских выборах

Граждане Азербайджана активно приезжают в Вашингтон из разных штатов США (Массачусетс и др.) и пользуются своим избирательным правом на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в среду Trend глава пресс-службы посольства Азербайджана в США Джамиля Мамедова.

"Голосование на внеочередных президентских выборах началось в США в 8 часов утра по местному времени. Ожидается высокая активность избирателей в течение дня", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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