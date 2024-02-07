Процесс голосования на президентских выборах в Азербайджане организован на высоком уровне и это несмотря на то, что на подготовку был отведен небольшой период времени.

Как передает Day.Az, oб этом в среду сказал Trend депутат Государственной думы Российской Федерации Виктор Селиверстов.

"Мы изучили законодательство Азербайджана и избирательный кодекс. Ваша избирательная система не сильно отличается от российской. В Азербайджане применяется большая степень защиты от так называемых "каруселей" - у вас регистрация по порталу, идентификация пальца. Председатели комиссий тех избирательных участков, которые мы посетили, имеют большой опыт. Граждане проявляют активность, мы видели на участках очереди избирателей, желающих проголосовать", - сказал депутат.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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