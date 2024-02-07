В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных президентских выборах - ФОТО
Завершился процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, процесс голосования на избирательных участках завершился в 19.00.
Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.
За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.
Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.
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