Захарова поставила армянского журналиста на место

Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшней пресс-конференции поставила армянского журналиста-провокатора на место, сообщает в среду Day.Az.

Армянский журналист, начав с темы осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, резко переключился на "регулярные факты осквернения памятников, могил героям ВОВ в Карабахе", якобы совершенные Азербайджаном.

"Если у вас есть материалы на этот счет, передайте их мне, я тогда прокомментирую", - ответила Захарова.

Отметим, что в соцсетях недавно появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда.

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