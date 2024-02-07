https://news.day.az/politics/1635388.html 92,4% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева - Центр социальных исследований
92,4% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева - Центр социальных исследований
ООО "Центр социальных исследований Азербайджана" в среду обнародовал предварительные результаты exit poll, который проводился на президентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным exit poll, 92,4 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
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