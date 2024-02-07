92,6% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

Мониторинговый центр "Rəy" в среду обнародовал предварительные результаты exit poll, который проводился на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным exit poll, 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

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