https://news.day.az/politics/1635394.html 92,6% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева - Мониторинговый центр "Rəy"
92,6% избирателей проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева - Мониторинговый центр "Rəy"
Мониторинговый центр "Rəy" в среду обнародовал предварительные результаты exit poll, который проводился на президентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным exit poll, 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
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