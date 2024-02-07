Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК ряда стран

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов встретился сегодня с представителями центральных избирательных комиссий России, Сербии, Кыргызстана, Беларуси и Болгарии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК проинформировал их об избирательном процессе. Было отмечено, что впервые выборы проводятся на всей территории Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Панахов сказал, что по всей стране в связи с президентскими выборами создано в общей сложности 6537 избирательных участков.

Участники встречи выразили признательность за приглашение в качестве наблюдателей за избирательным процессом в стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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