Ильхам Алиев побеждает на президентских выборах с 92,1% голосов

Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1% голосов после обработки 54,47% бюллетеней.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Кроме того, он отметил, что Захид Орудж набрал 2,2 процента голосов, Рази Нуруллаев - 0,79 процента, Фазиль Мустафа - 1,99 процента, Эльшад Мусаев - 0,66 процента, Гудрат Гасангулиев - 1,78 процента и Фуад Алиев - 0,48 процента.

Отметим, что по результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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