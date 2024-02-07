https://news.day.az/politics/1635471.html Результаты голосования с избирательных участков продолжают поступать - ЦИК Азербайджана
Результаты голосования с избирательных участков продолжают поступать - ЦИК Азербайджана
Результаты голосования с избирательных участков в связи с президентскими выборами продолжают поступать.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на мероприятии, посвященном итогам внеочередных президентских выборов 7 апреля.
"Предварительные итоги на основании результатов, полученных с более чем 90 процентов избирательных участков, могут быть объявлены этой ночью", - сказал он.
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