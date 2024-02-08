Президентские выборы в Азербайджане прошли на очень высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной итогам внеочередных президентских выборов 7 февраля.

"Народ Азербайджана проголосовал за избрание своего президента, и по предварительным результатам нет никаких сомнений в том, что Ильхам Алиев является лидером с подавляющим большинством голосов. На сегодняшний день мы можем считать нашу работу завершенной", - сказал он.

Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.