Генсек Азиатской парламентской ассамблеи поздравил Азербайджан с успешно проведенными президентскими выборами

Поздравляю правительство Азербайджана с высокой явкой избирателей на внеочередных президентских выборах и отличным проведением этих выборов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди в ходе пресс-конференции в Баку.

"Мне и моей делегации очень приятно принять участие в выборах в качестве международного наблюдателя. В состав нашей делегации входят представители президента Азиатской парламентской ассамблеи, а также парламента Турции. Действительно, мы стали свидетелями активного участия избирателей в выборах", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!