https://news.day.az/politics/1635529.html Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перейдет Азербайджану с конца февраля - ФОТО
Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перейдет Азербайджану с конца февраля - ФОТО
Председательство в Азиатской парламентской ассамблее перейдет Азербайджану с конца февраля.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди в ходе пресс-конференции в Баку.
"В конце февраля состоится заседание Азиатской парламентской ассамблеи и тогда президентство перейдет от Турции к Азербайджану", - подчеркнул он.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре