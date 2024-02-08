https://news.day.az/politics/1635531.html В Азербайджане президентские выборы прошли на высоком уровне - наблюдатель из Турции
В Азербайджане президентские выборы прошли на высоком уровне - наблюдатель из Турции
В Азербайджане президентские выборы прошли на высоком уровне.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член турецкой делегации Азиатской парламентской ассамблеи Ильяс Топсакал в ходе пресс-конференции в Баку.
"Наша делегация была во многих странах мира, но именно в Азербайджане мы были поражены высоким стандартом организации, которая была предоставлена лицам, желающим воспользоваться правом голоса", - отметил он.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре