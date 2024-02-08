В Азербайджане президентские выборы прошли на высоком уровне.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член турецкой делегации Азиатской парламентской ассамблеи Ильяс Топсакал в ходе пресс-конференции в Баку.

"Наша делегация была во многих странах мира, но именно в Азербайджане мы были поражены высоким стандартом организации, которая была предоставлена лицам, желающим воспользоваться правом голоса", - отметил он.

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