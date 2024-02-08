Президентские выборы в Азербайджане прошли демократично и справедливо - Заявление Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА)
Президентские выборы в Азербайджане в 2024 году состоялись в демократичных и справедливых условиях.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель комитета Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) Сания Прасеут.
"Президентские выборы в Азербайджане в 2024 году прошли успешно, были свободными, справедливыми и позволили гражданам Азербайджана, обладающим активным избирательным правом и достигшим 18-летнего возраста, реализовать свое гражданское и политическое право", - подчеркнул он.
Он также отметил, что избирательные участки были хорошо организованы, обеспечивая свободный и полный доступ для избирателей, отдающих предпочтение своим кандидатам. Действовала прозрачная система, позволяющая наблюдателям от политических партий, местным и международным наблюдателям внимательно следить за всем процессом выборов.
"Выборы прошли гладко и мирно. После закрытия избирательного участка представитель делегации принял участие в наблюдении за подсчетом голосов и подведении итогов на различных избирательных участках, который был проведен открытым и прозрачным образом. Процесс голосования был организован в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республики и технически эффективно", - добавил он.
Отметим, что Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.
По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре