Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно прозрачно.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время пресс-конференции заявил президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми.

"Арабский парламент принимал активное участие во многих выборах в качестве международных наблюдателей, будь то президентские, парламентские выборы или референдумы", - подчеркнул он.

От имени Арабского парламента он поздравил Азербайджан с успешным проведением президентских выборов.

"В рамках президентских выборов мы посетили несколько участков и наблюдали очень высокую активность во всех из них. Не произошло ни одного случая, который можно было бы рассматривать как вмешательство в волю избирателей. Каждый избиратель свободно участвовал в выборах. Выборы были полностью прозрачными. Арабский парламент приветствует это", - добавил президент Арабского парламента.

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