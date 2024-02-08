Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, дорожу нашими добрыми рабочими отношениями и личной дружбой и готов вместе с Вами прилагать усилия для продвижения двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях на новый уровень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, победившему на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Китайский лидер от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично поздравил главу нашего государства по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Он выразил уверенность в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства.

Подчеркнув, что на протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения отличаются примерностью и стабильностью своего развития и создается политическое доверие высокого уровня, китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что продвигается совместная инициатива "Один пояс, один путь", наблюдается тесное взаимодействие в международных делах.