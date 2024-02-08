Организация президентских выборов была почти идеальной

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане все было организовано почти идеально.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в ходе пресс-конференции в Баку.

"Атмосфера, огромные современные залы голосования, кабинки голосования - все было почти идеально", - отметил он.

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