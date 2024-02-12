Израиль подтвердил удары по району Рафаха на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля рано утром в понедельник нанесла несколько ударов по району Аш-Шабура, расположенному в центре Рафаха, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

" Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам террористов в районе Аш-Шабура на юге сектора Газа. Удары завершились", - говорится в сообщении израильских военных в соцсетях.

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