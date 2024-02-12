Посол Мексики в Азербайджане побывала в Госкомитете по работе с диаспорой

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, поприветствовав гостью, председатель комитета рассказал о диаспорской политике нашей страны, организационном становлении азербайджанцев мира, интеграции азербайджанцев, проживающих в странах Латинской Америки, в том числе в Мексике, в свои общества и реализованных комитетом проектах.

Посол Мария Виктория Ромеро Кабальеро, выразив признательность за радушный прием, отметила важность расширения связей между Мексикой и Азербайджаном, говорила о значении организации в ближайшем будущем взаимных визитов для налаживания сотрудничества между Институтом по делам мексиканцев, проживающих за рубежом, и Государственным комитетом, а также подписания меморандума между соответствующими государственными структурами.

На встрече был проведен полезный обмен мнениями о перспективах сотрудничества, выражена уверенность в успешном продолжении взаимовыгодной деятельности.

По окончании встречи состоялось взаимное вручение памятных подарков.

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