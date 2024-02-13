Началось заседание Пленума Конституционного суда в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами

Сегодня начало свою работу заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на выборах боролись 7 кандидатов. Окончательные результаты выборов были объявлены ЦИК 11 февраля. Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

Согласно данным ЦИК, Захид Орудж набрал 2,17% голосов (107 632 голоса), Фазиль Мустафа - 1,99% (98 421 голос), Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 411 голосов), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 643 голоса), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 885 голосов), Фуад Алиев - 0,54% (26 517 голосов).

Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики, избранный Президент приносит присягу в течение трех дней со дня официального объявления Конституционным судом результатов президентских выборов.

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