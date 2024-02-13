Франция и США готовят масштабный конфликт в регионе руками Армении

Выстрел армянского снайпера по нашей границе - это выстрел не только по нашему государству, но также по региональному миру и международному праву.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил полковник Джалил Халилов.

Ранение армянской пулей азербайджанского пограничника является очередной целенаправленной провокацией Армении против нашей страны, считает наш собеседник. Халилов подчеркнул, что из опубликованной видеозаписи видно, что провокация была не случайностью, а спланированным актом.

"Анализ видеозаписи показывает, что армянский снайпер спокойно покинул свою позицию в сопровождении других армянских солдат сразу после выстрела по нашему пограничнику. О чем это говорит? О том, что провокация была организована и у снайпера были, что называется, обеспечены тылы. Тот факт, что в провокации участвовали и другие армянские военнослужащие, сводит на нет все попытки Еревана представить инцидент как самодеятельность какого-то солдата. Скажу даже больше - все говорит о том, что провокация была осуществлена ​​по прямому указанию и под контролем военного руководства Армении", - сказал Джалил Халилов.

Наш собеседник подчеркнул, что этим инцидентом власти Армении доказали, что они только имитируют стремление к миру, а в реальности пытаются обострить ситуацию в регионе, руководствуясь указаниями внешних игроков. Внешние силы сегодня стараются вооружить Армению и подтолкнуть ее к новой войне. Поддержка со стороны Франции и США вдохновляет армянскую сторону на реваншизм.

"Посмотрите, с каким торжеством армянские чиновники, от премьер-министра до министров обороны и иностранных дел заявляют об очередных закупках вооружений у Франции и Индии, при этом старательно намекая, что есть и другие сверхдержавы-поставщики. Нет никаких признаков того, что Армения готовится к миру. Она готовится к войне, и в этом ее поддерживают державы. Помимо откровенной поддержки со стороны Франции и Индии, приходится с сожалением отмечать моральную и политическую поддержку Еревану со стороны Соединенных Штатов.

Обращает на себя внимание, что провокация произошла в Зангилане, недалеко от границы с Ираном. Цель состоит в том, чтобы не только подтолкнуть к новой войне Азербайджан и Армению, но и расширить масштабы и географию этой войны, включив в нее Иран и другие страны. Потому что покровители Армении на Западе прекрасно понимают, что участие большего числа государств в войне означает увеличение масштабов и разрушительности конфликта. Именно по этой причине для провокации была выбрана территория, близкая к Ирану", - считает Халилов.

Полковник напомнил, что Евросоюз уже некоторое время выполняет "наблюдательную" миссию на границе Армении с Азербайджаном, европейские дипломаты и французские генералы, наблюдающие за территорией Азербайджана с биноклями в руках, уже стали символами этой миссии. Европейцы утверждают, что их миссия служит миру и стабильности в регионе. Но вчерашняя провокация доказала обратное. Присутствие этой миссии, как и активное вооружение Армении, лишь увеличивают риск нового конфликта. Однако все - и официальный Ереван, и его покровители, должны знать, что Азербайджан способен справиться с любой угрозой, и ответ на подобные провокации будет жестким и решительным", - резюмировал Джалил Халилов.

Лейла Таривердиева