Азербайджан сам все решит. Без ООН и посредников

Азербайджан сам решит все оставшиеся свои задачи. Без ООН и других организаций и посредников. А стремящимся втиснуться в переговорный процесс странам лучше заняться собственными проблемами, которых у них по горло.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Как правильно заметил в своей иннаугурационной речи Президент Ильхам Алиев, для того, чтобы быть посредником, необходимо хотя бы внешне проявлять нейтралитет. А многие ли из тех, кто пытается втиснуться в этот процесс, демонстрируют нейтральную позицию? Я бы сказал, что практически никто. Азербайджан все вопросы решил сам, он и дальше способен обойтись без чьего-то участия. Есть мы, есть Армения, и все вопросы мы будем решать на двусторонней основе. Если же мирный договор не будет подписан, то, как правильно отметил глава государства, для нас ничего не изменится. Я полностью разделяю мнение Президента о том, что отношения между Азербайджаном и Арменией должны перестать быть пунктом международной повестки. У всех держав, которые пытаются вмешиваться в процесс, полно собственных проблем, и им лучше заняться ими. А изменить созданные Азербайджаном новые реалии им не удастся, сколько бы покровителей ни было у Армении. Хочу процитировать Президента: "Мы сдвинули с места камни, которые считались непоколебимыми, и нам этого не простят, и мы должны знать об этом. Если кто-то считает, что от нас отстанут, то он ошибается".

У нас есть немало вопросов к Армении и ее заступникам. Сегодня азербайджанская сторона принципиально поставила вопрос необходимости изменений в Конституции Армении. В ответ на это в соседней стране поднялась волна возмущения и каких-то несуразных встречных требований. Хотя сопоставлять тут совершенно нечего. В Декларации независимости и в Конституции Армении звучат совершенно конкретные претензии на азербайджанские земли. Вписывая эти положения в основополагающие документы республики, армяне были слишком уверены, что вопрос будет решен в их пользу и весь мир поддержит их в этих преступных намерениях. И тут они не очень то и ошиблись - поддержка была огромной. Но сегодня все изменилось кардинально и Конституция Армении должна подстроиться под эти изменения, иначе мира не будет. Пашинян сейчас говорит о конституционном референдуме. В принципе, его расчет понять несложно. Он знает, что население проголосует против изменений, а он разведет руками и скажет, что он, мол, попытался, но народ против. Что будет после этого? Ничего. Мирного договора не будет, потому что Пашинян сегодня есть, а завтра нет, и Азербайджан заключает мир не с ним, а с Арменией.

Президент Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи так и сказал: "Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет".

Прежде, чем проводить референдум, власти Армении должны постараться изменить мышление армянского общества, объяснить ему, что у Азербайджана есть все возможности ответить тем же. Понравилось бы армянам, если бы в Конституции Азербайджана упоминались Зангезур, Басаркечер, Гейче и другие азербайджанские земли, на которых располагается современная Армения? Конечно, не понравилось бы. Отсутствие таких упоминаний не означает, что мы забыли свою историю. Просто мы уважаем международное право, мы уважаем международно признанные границы своих соседей, в том числе Армении. Но если Армения собирается и дальше сохранять в основополагающих документах государства претензии к Азербайджану, мы будем вынуждены ответить тем же. Наши соседи хотят этого?

Армянская сторона всегда старается проводить параллели. В ответ на требования об изменении своей Конституции, они требуют удалить из нашей Конституции положение о том, что мы являемся правопреемниками АДР. Абсурдное требование, никак с откровенными претензиями на азербайджанские земли не сопоставимое. Правопреемственность АДР не содержит никакого территориального вопроса, это исключительно политический вопрос, вопрос государственности. Вот если бы в нашей Конституции говорилось о границах АДР, тогда еще можно было бы провести параллели. А так претензии армянской стороны - это полный абсурд.

Подбрасывая тему АДР, Армения просто старается отвести огонь от себя. Но не думаю, что Баку ей это позволит.

Выступая на церемонии инаугурации, глава государства перечислил организации, которые считает семьей для Азербайджана. И, наверное, все заметили, что среди перечисленных не было Организации Объединенных Наций. Это не случайно. Несколько дней назад Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и сам признал, что Совбез оказался в тупике. Мир вступил в эпоху хаоса, а ООН не способна урегулировать ни одного серьезного вопроса, хотя даже в период холодной войны державам удавалось договориться.

Должен сказать, что Антонио Гутерриш - это человек понимающий, очень хорошо знающий Азербайджан. В свое время он был участником процесса помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам. Он прекрасно понимал ситуацию. Я помню, он в тот период сотрудничал с Госкомитетом по беженцам, очень чутко относился ко всем вопросам, чувствовал боль азербайджанского народа. Есть много примеров, когда генсек ООН показывал свою принципиальную позицию. Взять хотя бы его позицию по последним событиям на Ближнем Востоке, за которую его очень сильно критиковали. Он всегда старается быть нейтральным и достойно представлять организацию. Но, к сожалению, на первый план всегда выходит система. Система не дает человеку раскрыться и делать нужные шаги. Как в случае с Шарлем Мишелем, например. Это толковый политик, порядочный человек, старающийся реально сохранять объективность и нейтральность во всех вопросах. Он трезво подходит к ситуации в нашем регионе, умеет вникать в позиции сторон и был способен реально выступить миротворцем. Но система не дала ему возможности реализовать свои добрые намерения. То же самое происходит в ООН. Система давит. Система, которая создана в ООН, не дает возможности позитивно действовать во имя мира и будущего человечества. Генсек видит, что происходит в мире, видит, что с каждым днем количество горячих точек увеличивается, а не наоборот. Сегодня разгорелся Ближний Восток, завтра что-то может случиться в Азии и в других регионах. Все это нетрудно спрогнозировать, исходя из наметившихся тенденций.

Бессилие ООН в разрешении конфликтов это тема не новая. За примерами не нужно далеко ходить - почти тридцать лет оставались нереализованными четыре резолюции Совета Безопасности, требовавшие вывода армянских сил с азербайджанских территорий. ООН не сумела ничего сделать для имплементации решений СБ. В конце концов, Азербайджан сделал это сам. Такова ситуация с большинством резолюций по различным конфликтам. Они не исполняются, и организация не имеет механизмов добиваться их выполнения.

На мой взгляд, самая большая проблема сегодня - это проблема лидерства. Действительно, во времена холодной войны странам удавалось договариваться, а сегодня противоречия только углубляются. На то есть конкретная причина. Давайте посмотрим - кто были руководители держав в тот период? Это были мудрые люди, люди, которые приходят в политику, имея большой опыт, серьезные навыки и обширные знания. Прежде чем возглавить страны, они прошли большой путь, у них были богатые биографии и они понимали, что личные интересы и привязанности не могут возобладать над интересами представляемых ими государств и интересами мира. Это были мудрые политики, осознающие ответственность за свои слова и действия. Они умели загнать вовнутрь эго. А что мы видим сегодня? Сегодня мы видим совершенно другую картину. Глобальные интересы уступают место сиюминутным решениям, гордыне и недальновидным расчетам. Сегодня процессами пытаются дирижировать такие политики, как, например, Эммануэль Макрон. Армянское лобби всегда имело силу во Франции, но в прежние времена руководители этой страны не позволили бы себе такого поведения, какое позволяет Макрон.

Из чьих-то личных симпатий и личной неприязни, а не из глобальных интересов сегодня действуют не только отдельные политики, но и международные организации. Эта нездоровая тенденция захлестнула мировую политическую арену. Сегодняшнее мировое сообщество - это сообщество слепых, немых и глухих. При этом оно имеет и глаза, и уши, и язык. Поэтому мировые проблемы не решаются, а только накапливаются и углубляются. Отношение к президентским выборам в Азербайджане показывает, что многие страны и организации продолжают оставаться слепыми и глухими к реалиям. Они принципиально не хотят признавать, что азербайджанский народ реально проголосовал за своего лидера, что граждане поддерживают своего Президента. Нам пытаются навязывать не соответствующие нашим реалиям представления, цепляются за неадекватный бойкот, объявленный местной радикальной оппозицией. Впрочем, мы к этому уже привыкли. Не удивлюсь, если в Баку европейские наблюдатели приехали уже с готовым докладом, в который оставалось лишь подставлять цифры и названия. Все происходящее говорит о том, что в мире сегодня доминируют интересы групп, а не глобальные интересы. Поэтому ООН не может выполнять своих функций. Мы видим, что происходит - планка требований к политическим лидерам резко снижена.

Все идет в сторону упрощения, но упрощение в этом вопросе ведет мир к большим проблемам. Очень редко сегодня можно видеть во главе стран политиков, способных мыслить широко и работать на перспективу, а не на сиюминутные сомнительные "достижения". Один из немногих - это Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не сомневаюсь, что не только в Азербайджане, но и в мире ждали его инаугурационной речи. Далеко не все - из симпатии к личности нашего лидера или к нашей стране, а потому что знают, что это политик, из слов которого можно построить хотя бы примерную картину того, что будет происходить, что ожидает в ближайшем будущем не только регион, но и мир. Выступления Ильхама Алиева всегда носят программный характер. Кроме того, всеми уже усвоено, что он не бросает слов на ветер и к каждому его высказыванию стоит прислушиваться повнимательнее. Эта прозорливость происходит из политической мудрости азербайджанского лидера и выверенности каждого его слова, что сегодня не часто встречается на мировой арене. Думаю, из сказанного Президентом Азербайджана политтехнологи и аналитики уже строят прогнозы касательно дальнейших событий в регионе и на более широком пространстве. Уверяю, это не преувеличение.

Сегодня много говорят о Третьей мировой войне, и происходящее в мире показывает, что это уже не фантазии. Третья мировая действительно на пороге, и каждый должен понимать, что не останется в стороне, независимо от того, обладает его страна ядерным оружием или нет. Президент так и сказал: "Все видят процессы, происходящие сегодня в мире. Мир фактически очень близок к Третьей Мировой войне".

Нужна программа, механизмы, способные остановить тревожное развитие ситуации. Нужны новые правила и подходы. Есть глобальные вопросы, в которых за Совбезом (точнее, за каким-то из его членом с правом вето) не должно оставаться последнее слово. Сейчас ситуация такова, что пять государств фактически решают судьбы мира. И с этой задачей они явно не справляются. Нельзя также допускать, чтобы важные решения принимались посредством консолидации каких-то групп. К чему это приводит, мы недавно увидели на примере решения ПАСЕ в отношении Азербайджана. Меньшинство проголосовало против полномочий нашей делегации. Подавляющее меньшинство! Но решение было принято. Не сомневаюсь, что многие из проголосовавших задаются сейчас вопросом, зачем они это сделали.

Считаю, что сегодняшней генеральной линией ООН должно быть выведение мира из-под угрозы Третьей мировой войны. Каждый член организации, в первую очередь державы, должны представить свою программу достижения этой цели. Программы должны быть реальными, а намерения честными. Ведь как то же международное сообщество боролось за достижение мира на Кавказе? Было сделано все, чтобы этот мир никогда не наступил. Международное сообщество всегда отказывало в публичной поддержке территориальной целостности Азербайджану. Громко поддерживая в той же проблеме другие страны, оно уходило от осуждения агрессора, когда речь заходила о карабахском конфликте. Сегодня от нас требуют обеспечить возвращение добровольно покинувших Карабах армян, но никто не хочет даже упоминать об азербайджанцах, насильственно изгнанных из Армении и имеющих полное право на возвращение... Так и живем.

Лейла Таривердиева