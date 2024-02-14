С чем связана военная провокация Армении против Азербайджана

У провокации Армении против Азербайджана можно заметить несколько причин. Одна из версий может быть связана с тем, что в Армении есть вооруженные формирования, которые не подчиняются премьер-министру Николу Пашиняну и которые из-за своих реваншистских настроений сами могут совершить какую-либо провокацию подобного рода. Хотя мы конечно же можем отследить, если это незаконные вооруженные формирования, то тогда в Армении должно быть проведено расследование этого инцидента и виновные должны быть наказаны. Если же этого не произойдет и мы этого не увидим, тогда следующей причиной можно назвать то, что это была спланированная акция обострения на границе для того, чтобы позвать в регион новую миссию наблюдателей от Евросоюза - то есть расширить эту миссию и сделать ее военно-гражданской.

Об этом в интервью Day.Az сказала заместитель директора Института политических исследований, политолог Дарья Гревцова.

Пашинян очень надеется, что Запад поможет Армении. Что его европейские партнеры встанут на защиту Армении против Азербайджана и помогут оказывать давление на Азербайджан. Главная задача Пашиняна состоит в том, чтобы вместе с международным сообществом в лице европейских стран и США могли оказывать влияние на Баку.

Кто будет в этой миссии ЕС? Естесственно, мы все понимаем, что Евросоюз туда пошлет совершенно не простых наблюдателей, а людей, связанных с разведкой, и тех кто просто проникнет в Армению и будет заниматься сбором различной информации данных об этой стране. Чтобы также оказывать на нее свое существенное влияние и уметь управлять армянским обществом.

Несмотря на то, что в Армении уже находится наблюдательная миссия ЕС, о ней особо и не слышно в плане помощи в разрешении различных спорных ситуаций. Такое ощущение, что они просто сидят, молча наблюдают и ничего сделать не могут - "немые" наблюдатели, которые совершенно не приближают ни Азербайджан, ни Армению к подписанию мирного довогора. Естесственно, у всех стран есть свои интересы, так и у ЕС есть интерес проникнуть в Армению, оказать на нее влияние, вытеснить Россию с Южного Кавказа. А остальные вопросы для ЕС второстепенны. Поэтому под разными предлогами, в том числе и недавнего обострения на границе, они могут увеличить количество наблюдателей в своей миссии, что также будет соответствовать интересам не только Запада, но и западных спецслужб.

Напомним, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие". В результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

Абдул Керимханов