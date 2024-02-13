В Азербайджане изменился порядок аттестации должностных лиц таможенных органов

Внесены изменения в "Порядок проведения аттестации должностных лиц таможенных органов".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, аттестация может проводиться в форме собеседования, письменного или тестового экзамена. Аттестация, проводимая с использованием тестового метода, организуется с помощью специального программного обеспечения.

При проведении аттестации в тестовой форме должностному лицу представляется 100 вопросов в соответствии с требованиями настоящего Порядка, при проведении в письменной форме - 20 вопросов. На ответы на вопросы, представленные в письменной и тестовой формах, отводится три часа. Аттестация в форме собеседования проводится с каждым лицом индивидуально. В случае неучастия лица в аттестации по уважительной причине ему обеспечивается прохождение аттестации на очередном заседании аттестационной комиссии в соответствии с настоящим Порядком.

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