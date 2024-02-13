Махровый образец американского цинизма

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о махровом образце американского цинизма.

Day.Az представляет публикацию:

Посол США в Армении Кристина Квин выразила соболезнования семьям ликвидированных наемников Еркрапа и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Четверо армянских военнослужащих были ликвидированы азербайджанской армией в ходе операции "Возмездие" в ответ на армянскую провокацию, в результате которой был тяжело ранен азербайджанский пограничник.

Интересно получается, а почему аналогичные соболезнования или сожаления не были выражены американскими дипломатами после ранения азербайджанского военнослужащего? Что это, если не лицемерие и двойные стандарты?

В целом, госпоже Квин было бы полезно помнить, что в практике международных отношений посольства как правило воздерживаются от подобных оценок.

Или многочленные американские дипломаты армянского происхождения, которые работают в самом большом посольстве этой страны зарубежом, больше пекутся об интересах Армении, чем США?