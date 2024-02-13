Боррель как отражение деградации евродипломатии

Автор: Мехти Ахмедзаде

13 февраля в Брюсселе до начала заседания Совета партнерства Армения-ЕС состоялась приватная беседа министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и заместителя председателя Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. О каком партнерстве может идти речь непонятно, ибо нищему Еревану предложить Европе буквально нечего. Но сейчас не об этом.

Примечательно, что на встрече Борреля и Мирзояна, помимо всякого бреда про "демократию в Армении", обсуждался еще и вопрос безопасности на Южном Кавказе. Причем после того, как армянские войска совершили провокацию на границе. Очевидно, что Мирзоян скидывал ответственность.

Напомним, что 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

В ответ 13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана была проведена операция "Возмездие". Согласно информации, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана. Был уничтожен боевой пост, а провокаторы понесли серьезные потери.

В Баку предупредили, что на каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами.

Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, но Мирзоян прикидывался перед Боррелем дурачком, обвиняя во всем Азербайджан. Ну а Боррель, конечно же, схавал.

Он назвал действия азербайджанских военнослужащих "несоразмерным ответом", чем вновь показал свой цинизм и двуличие. Его реакция редкий образец откровенного двойных стандартов, ибо по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам, Азербайджан должен просто либо стоять и смотреть, либо отвечать на армянские провокации конфетти и мороженным в то время как профессиональные убийцы свободно отстреливали пограничников несущих службу.

Парадоксально? Естественно. Боррелю стоит освоить, что в Баку давно научились, как разговаривать с армянскими террористами и провокаторами - только на языке силы, используя железный кулак.

Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. 30 лет мы терпели, но у всего был предел. Другого языка, увы, сосед не понимает.

Это очевидная реальность. Как на нее не смотри, как к ней не приглядывайся. Но Боррель так ни разу и не осудил Армению. Он вновь предпочел встать на сторону агрессора. Позор и деградация евродипломатии.