Ошибка "миротворцев": почему Мария Пейчинович-Бурич не осудила Армению?

Автор: Акпер Гасанов

Перед нами был яркий пример неготовности европейских чиновников самого высокого уровня быть предельно честными и справедливыми, когда дело касается провокаций, совершенных Арменией. Судите сами.

"Совет Европы обеспокоен сообщениями о столкновениях на азербайджано-армянской границе".

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич написала на своей странице в соцсети Х.

"Обеспокоены сообщениями о перестрелках вдоль границы между Азербайджаном и Арменией. Призываем стороны воздержаться от применения силы. Диалог - единственный путь к прочному миру", - говорится в публикации.

Серьезно?!

Азербайджан всегда был за мирный диалог. Более того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев совсем недавно отметил позитивные перемены.

В ходе встречи с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартина Чунгонга, глава нашего сделал очень важное заявление: "Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка".

При этом, он подчеркнул тогда, для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении против Азербайджана.

Что произошло далее? Мы увидели, что у руководства Армении нет никакого желания достигать долгосрочного и крепкого мира. Есть только готовность Еревана лгать о своей готовности к миру, попутно осуществляя провокации на передовой. И вот вчера, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, с позиции Вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы в районе села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде. Он уже прооперирован. И в результате операции успешно удалено металлическое инородное тело - снайперская пуля зарубежного производства. Как видим, армянская сторона использует снайперов, что свидетельствует о том, что провокация с ее стороны готовилась давно.

То есть, есть все основания для критики в адрес Армении. Она должна была прозвучать еще вчера, в том числе и из уст Марии Пейчинович-Бурич. Но вчера она не нашла времени для осуждения армянской стороны. А сегодня армянская сторона снова совершила обстрел азербайджанских позиций, после чего последовал жесткий ответ с нашей стороны - был уничтожен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера были обстреляны азербайджанские военнослужащие ГПС.

Армянская сторона вопит ныне о том, что в результате ответа с азербайджанской стороны погибло 4 ее военнослужащих. Но тут уместно напомнить поговорку " не буди лихо, пока оно тихо". Казалось бы, в РА должны помнить о том, каким бывает ответ Азербайджана на любые провокации в отношении наших военнослужащих. Но в том-то и дело, что официальный Ереван не самостоятелен в принятии решений. Ему приказали совершить провокацию - он и совершил.

Вина за последствия этой провокации, конечно же, лежит именно на армянской стороне. И, добавлю, на кукловодах официального Еревана. Таковые сидят в Париже, Вашингтоне, Брюсселе и в столицах иных стран мира. Откуда вчера также не последовало заявлений с осуждением РА за ранение азербайджанского пограничника.А сегодня Мария Пейчинович-Бурич снова попыталась поиграть в миролюбие.

Она озвучила позицию только после того, как Азербайджан жестко и мощно ответил на армянскую провокацию. При этом, она снова решила уравнять провокатора и жертву провокации. Точно такую же позицию так называемое мировое сообщество занимало почти 30 лет, уравнивая оккупанта и жертву оккупации, то есть Армению и Азербайджан. Такая позиция воспринималась официальны Ереваном, как поощрение его преступной политики. В итоге это привело к новым провокациям с их стороны.

А когда чаша терпения Азербайджана оказалась переполнена такого рода провокациями и молчанием мирового сообщества, в Баку решили положить всему этому конец. Историческая победа в 44-дневной войне, а также блестяще проведенная однодневная антитеррористическая операция - это и был ответ Азербайджана, который понял, что мир в регионе нужно устанавливать только так - устраняя главное препятствие на пути к нему.

Но, именно эти шаги Азербайджана, а именно восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны, победа над армянским сепаратизмом, открывшие дорогу к миру, и возмутили очень многих, жаждавших продвигать свои геополитические планы на подталкивании Армении к новой войне. Азербайджан готов ко всему - и к миру, и к ответу на провокации со стороны РА. Но именно таким персонажам, как Мария Пейчинович-Бурич нужно уже научиться быть оперативными и честными в своих оценках, не уравнивая провокаторов и жертву провокации, оккупантов и жертву оккупации.