США обеспокоены столкновениями на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы обеспокоены сообщениями о военных столкновениях, которые привели к жертвам. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и раненых. Применение силы подрывает переговоры. Единственный путь к устойчивому миру - это сесть за стол переговоров. Необходимо расследовать любые нарушения режима прекращения огня, и принимать надлежащие меры. Как постоянно подчеркивает госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Отметим, что 12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района.

В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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