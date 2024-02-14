Азербайджан отвергает необоснованные претензии Жозепа Борреля

Азербайджан осуждает и отвергает необоснованные обвинения со стороны Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля в ходе совместной пресс-конференции 13 февраля с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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