В Ханкенди обнаружено брошеное армянами вооружение

В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 13 февраля в городе было обнаружено и изъято 6 автоматов разных марок, 2 пистолета, 8 винтовок разных марок, 7 гранат, 4 запала, 50 магазинов, 1770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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