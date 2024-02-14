https://news.day.az/politics/1637144.html Военнообязанные совершенствуют свои навыки - ФОТО - ВИДЕО
Военнообязанные совершенствуют свои навыки - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в рамках сборов с военнообязанными проводятся просветительские беседы, они информируются о правилах техники безопасности, также проводятся занятия по строевой подготовке.
В последующие дни учебных сборов в соответствии с планом будут выполняться различные задачи с целью повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, совершенствования их практических навыков.
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