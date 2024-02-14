https://news.day.az/politics/1637149.html Новая информация о пропавших без вести в I Карабахской войне
Новая информация о пропавших без вести в I Карабахской войне
3 890 граждан Азербайджана были зарегистрированы в Государственной комиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне.
Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Было отмечено, что по состоянию на 01 января 2024 года идентифицированы останки только 25 из них.
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