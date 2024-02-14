Новая информация о пропавших без вести в I Карабахской войне

3 890 граждан Азербайджана были зарегистрированы в Государственной комиссии как пропавшие без вести в Первой Карабахской войне.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что по состоянию на 01 января 2024 года идентифицированы останки только 25 из них.

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