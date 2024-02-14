Тер-Григорянц снова покусал кормящую руку России

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В закромах человечества есть очень много мудрых изречений, которые стоило бы взять на вооружение. Но армянство решило, что ему больше подходит "наглость - второе счастье". По этой формуле наши соседи живут всю свою историю. С тех времен, когда еще не были нашими соседями. Внешняя и внутренняя политика Армении построена на вере в действенность этой формулы, на расчете, что наглость и подлость способны привести к процветанию. И эти расчеты давно потерпели бы полный крах, если бы сильные мира сего тоже не делали политику нагло и бесчестно. Не удивительно, что именно Армения оказалась обласкана державами. Свояк свояка, как говорится, узнает издалека.

Хотя нам уже давно пора бы перестать чему-то удивляться, но мы все равно продолжаем это делать. Второй день мы удивляемся тому, как отреагировал мир на последние события на границе. Поразительно, но практически никто не осудил провокацию армянской стороны, словно ничего и не было, зато на следующий день все дружно сосредоточились на ответных действиях Азербайджана. То есть для агрессора вновь была создана комфортная ситуация, хотя все происходящее - на поверхности. Притихшие было армяне расправили плечи и гордо подняли головы. Им снова разрешили выступить в роли многострадальной жертвы. И надо признать, что в таком жалком виде наши соседи выглядят куда гармоничнее, чем пытаясь строить из себя "воинов света".

Один такой неудавшийся "воин света" - старый маразматик Норат Тер-Григорянц - присоединил накануне свой голос к армняно-европейскому хору. В этой какофонии звучит критика не только в адрес Баку, но и в адрес России. Армянская провокация на границе стала удобным поводом в очередной раз обвинить во всех грехах российскую сторону и заявить о необходимости ее ухода из Армении. Тер-Григорянц, комментируя ситуацию на границе, заявил, что "Россия никак не реагирует, но по двустороннему договору она обязана оказать помощь Армении в отражении предстоящей агрессии противника". Оказывается, ответ Азербайджана на армянскую провокацию это "то же самое, что напасть на Россию". Где ОДКБ? - возмущается генерал. ОДКБ, судя по заявлениям выжившего из ума Тер-Григорянца, должна была не позволить азербайджанской стороне ответить на армянскую провокацию. Одним словом, ОДКБ должна быть распущена, считает одиозный тип, получающий военную пенсию от России, между прочим.

Норат Тер-Григорянц это один из боевиков в погонах, убивавших азербайджанских стариков и детей в начале 90-х. Свою кровавую славу награды он заработал на этнических чистках и геноциде азербайджанского народа. Разноцветные побрякушки, украшающие его мундир, никак не облагораживают образ убийцы и не говорят в пользу его "воинской доблести". Сегодня этот отмеченный маразмом старик, вместо того, чтобы подумать о душе (а уже пора), занимается пропагандой среди российского армянства, вылезает к микрофону и призывает к реваншу. Воистину - наглость это второе счастье. Военный преступник живет не бедствует, продолжает спокойно поносить Москву и ежемесячно получать от "предателей" кругленькую сумму.

Этот деятель уже не в первый раз пытается кусать вставными челюстями кормящую его руку. При этом от самого корма он не отказывается. Возникает вопрос: дедуля, где твоя гордость? Если ты считаешь Россию предателем и исчадием ада, почему продолжаешь кормиться за ее счет? Откажись от высокой генеральской пенсии, будь принципиальным. Хотя бы раз поступи по-мужски.