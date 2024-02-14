Полевые командиры Армении должны указать места захоронений пропавших без вести азербайджанцев

Необходимо привлечь к процессу поиска мест захоронения пропавших без вести граждан Азербайджана руководивших боевыми действиями Армении до 1994 года полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Государственная комиссия, еще раз заявляет о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц с обеих сторон, соблюдая принципы точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия", - говорится в сообщении Госкомиссии.

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