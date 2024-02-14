Кабмин Азербайджана уходит в отставку

Кабинет министров Азербайджана сегодня уйдет в отставку.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии со статьей 116 Конституции Азербайджана (отставка Кабинета министров Азербайджанской Республики), в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного Президента Азербайджанской Республики Кабинет министров Азербайджанской Республики подает в отставку.

Согласно статье 118 Конституции Азербайджана (порядок назначения премьер-министра Азербайджанской Республики), премьер-министр Азербайджанской Республики назначается Президентом Азербайджанской Республики с согласия Милли Меджлиса (парламент).

Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится на рассмотрение Милли Меджлиса Президентом Азербайджанской Республики не позднее одного месяца со дня вступления в должность или не позднее двухнедельного срока со дня ухода в отставку Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Милли Меджлис принимает решение по кандидатуре премьер-министра Азербайджанской Республики не позднее одной недели со дня представления этой кандидатуры. Если указанный порядок будет нарушен или три раза не будет дано согласие на назначение на должность премьер-министра Азербайджанской Республики кандидатур, представленных Президентом Азербайджанской Республики, то Президент Азербайджанской Республики может назначить премьер-министра без согласия Милли Меджлиса.

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