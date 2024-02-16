Азербайджан очень достойно ответил на армянскую провокацию

Ереван намеренно провоцирует азербайджанскую сторону с целью вовлечения в конфликт третьих сторон, той же ОДКБ. Как уже можно видеть, сейчас снова начали звучать претензии к российской стороне. Все это звенья одной цепи.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Ереван, по его мнению, хочет превратить пока что гражданскую наблюдательную миссию Евросоюза в военную, то есть фактически в базу НАТО на территории Армении. И сейчас, на фоне милитаризации этой страны любые заявления Пашиняна о стремлении к миру, об обмене предложениями по мирному договору и прочем не имеют под собой никакого смысла, считает Михайлов.

"Подтверждаются мои опасения о том, что до мирного договора с Арменией Азербайджану еще очень далеко. Думаю, после последнего пограничного инцидента в Азербайджане сделают соответствующие выводы. Конечно, Баку всегда готов решать вопросы миром, но провокации, когда с той стороны стреляют по азербайджанским военнослужащим, не могут и не должны прощаться. На провокацию Армении Азербайджан ответил очень достойно. Само собой, Ереван будет обращаться (и уже обращается) к своим европейским партнерам, жаловаться на "азербайджанскую угрозу". Так что мирному договору еще долго не быть. В данной ситуации, считаю, Азербайджану совместно с Российской Федерацией нужно принимать меры воздействия. Сюда относятся и переговорные усилия. Посол РФ в Азербайджане на днях как раз говорил о том, что Москва будет продолжать свои усилия в этом направлении. Как будут развиваться события, покажет время. Но мы видим, что Ереван все время врет, изворачивается и намеренно провоцирует новый масштабный конфликт в регионе", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева